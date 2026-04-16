Bollywood: 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್... ವಿವಾಹಿತನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ! ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಈಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಒಡತಿ

Indian actress Lara Dutta : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಅಗ್ರ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಈಕೆ ಈಗಲೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುಂದರಿ. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆದ ಈ ನಟಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ. ನಟಿ ಲಾರಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಂದರಿ. ಲಾರಾ 16, 1978 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ 2000 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಇವರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದರ ನಂತರ 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ 'ಅಂದಾಜ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ರಂತಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದರೂ ಲಾರಾ ದತ್ತ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಲಾರಾ ಕೆಲ್ಲಿ ದೋರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿನೋ ಮೊರಿಯಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಕೆಲ್ಲಿ ದೋರ್ಜಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಲಾರಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ನಂತರ, ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಲಾರಾ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿಯವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಲಾರಾ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾಳ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತರು. ನಂತರ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು.
ಈ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಲಾರಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಟೆನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ವೇತಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಲಾರಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಅವರೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ₹74.59 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
