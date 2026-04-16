English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • Bollywood: 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್... ವಿವಾಹಿತನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ! ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಈಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಒಡತಿ

Bollywood: 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್... ವಿವಾಹಿತನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ! ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಈಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಒಡತಿ

Lara Dutta biography: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಟಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹಲವು ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ. ಈಗಲೂ ಅನೇಕ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಕಪಲ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 16, 2026, 09:27 AM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ
  • ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ

Trending Photos

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ʼಚಿನ್ನʼ ಇಡಬಹುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ IT ನಿಯಮ ಏನ್‌ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Gold Limit Rules
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ʼಚಿನ್ನʼ ಇಡಬಹುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ IT ನಿಯಮ ಏನ್‌ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ..!
camera icon5
Trigrahi Yoga
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ..!
ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ.. IPL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನರ್‌ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್..
camera icon9
ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ.. IPL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನರ್‌ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್..
8th Pay Commission: ₹69,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ NC-JCM ಬೇಡಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ₹69,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ NC-JCM ಬೇಡಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
Bollywood: 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್... ವಿವಾಹಿತನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ! ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಈಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಒಡತಿ

Indian actress Lara Dutta : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ 22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಅಗ್ರ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಈಕೆ ಈಗಲೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುಂದರಿ. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ ಆದ ಈ ನಟಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ. ನಟಿ ಲಾರಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಂದರಿ. ಲಾರಾ 16, 1978 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ 2000 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಇವರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದರು. 

ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದರ ನಂತರ 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ 'ಅಂದಾಜ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.

ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್‌ರಂತಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದರೂ ಲಾರಾ ದತ್ತ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಲಾರಾ ಕೆಲ್ಲಿ ದೋರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿನೋ ಮೊರಿಯಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಕೆಲ್ಲಿ ದೋರ್ಜಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಲಾರಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ನಂತರ, ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ಲಾರಾ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿಯವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಲಾರಾ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾಳ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತರು. ನಂತರ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. 

ಈ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಲಾರಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಟೆನಿಸ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಭೂಪತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ವೇತಾ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.

ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್‌ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಲಾರಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಅವರೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ₹74.59 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‌'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ : ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ಯಶ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ!.. ಜೀವನ ಹಾಳಾಯ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋದ ನಾಯಕಿ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Lara DuttaLara Dutta biographyLara Dutta Miss Universe

Trending News