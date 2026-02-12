English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಏಳು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಸರೆ! ಕೊನೆಗೆ ಅನಾಥಳಾಗಿ ಹೆಣವಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌

Bollywood heroine tragedy: ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರಿ... ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 12, 2026, 12:22 PM IST
  ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರಿ
  ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು

ಏಳು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಸರೆ! ಕೊನೆಗೆ ಅನಾಥಳಾಗಿ ಹೆಣವಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್..‌

ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರಿ.. ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು. ಏಳು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದರೂ.. ಅವಳ ಬಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂಟಿತನ ಮಾತ್ರ. ಆ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಧುಬಾಲಾ. ಆಕೆಯ ಪತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಯ ಜೀವನ ಏಕೆ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಜೆಹಾನ್ ಬೇಗಂ ದೆಹ್ಲವಿ. 1933 ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 14) ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು 11 ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ (ಆಗ ಬಾಂಬೆ) ಕರೆತಂದರು. ಆ ನಂತರದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಇತಿಹಾಸ. ಆದರೆ ಆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಿಂದೆ ಅಪರಿಚಿತ ಗಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು 36 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌  

ನಟಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲತೀಫ್ ಎಂಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವಳನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ಮಧುಬಾಲಾ ಅವನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಅದೇ ಅವನ ಕೊನೆಯ ನೆನಪು. ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾದ ನಂತರವೂ, ಲತೀಫ್ ಆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮಧುಬಾಲಾ ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರವೂ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಅವಳ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ.

ಕಿದಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಧುಬಾಲಾಗೆ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, 'ಮಹಲ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಮಲ್ ಅಮ್ರೋಹಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆದರೆ ಅಮ್ರೋಹಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮಧುಬಾಲಾ "ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ" ಆಗಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌  

ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ. 'ಮುಘಲ್-ಎ-ಆಜಮ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವರ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ನಯಾ ದೌರ್' ಚಿತ್ರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿತು. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾದಾಗ.. ಮಧುಬಾಲಾ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಲವಂತದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಳು. ಆ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯು ಅಹಂಕಾರಗಳ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವಿಘಟನೆಯು ಅವಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು.

ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಧುಬಾಲಾ, 1960 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ (ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ) ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತ್ತು.. ರಕ್ತ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿಶೋರ್ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಅವಳ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಂಡನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ... ಅವಳು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದಳು. ಮಧುಬಾಲಾ ಕೇವಲ 36 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.. 

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

