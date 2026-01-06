English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಜೋಲ್‌-ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್!

Kajol And Shah Rukh Khan: ಬಹುಶಃ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಅಂದರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್. ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಈಗ ಮೂಡಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 6, 2026, 01:53 PM IST
  • ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ.
  • ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿದು ವರ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರುವಾಗಬಹುದು.
  • ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ. ಅದು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್.

ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಜೋಲ್‌-ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್!

Kajol And Shah Rukh Khan: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಫೀಸ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟರ್ ಕಾಜೋಲ್‌ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಧೂಳಿಪಟ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ (Shah Rukh Khan And Kajol) ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಮಾಲ್ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದೀಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದೂ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ… 

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ?
2001ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ (Shah Rukh Khan And Kajol) ಅಭಿನಯದ ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan Jaya Bachchan) ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗುಮಾನಿ ಎದ್ದಿದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರೇ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು?
ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ (Director Karan Johar). ಈಗ ಅದೇ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ನಟನೆ ಹಾಗು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಸೇರಿದರೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಸಿಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್.. ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ವಾರಣಾಸಿ ಮೂವಿಯ ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಔಟ್!

ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ 2 ತಯಾರಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ (Kabhi Khushi Kabhie Gham) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಇಬ್ಬರ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಹಬಾಸ್ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳ ಕೆಲಸ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಲಸವೂ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ ಏರಬಹುದು?
ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಕಿ ಔರ್ ರಾಣಿ ಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಈಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅಭಿನಯದ ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ 2 ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮೂವರಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ₹500ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ 2 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಬೇಕು. ಆ ನಟ ನಟಿಯರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಕಿ ಔರ್ ರಾಣಿ ಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರವೂ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವರೇ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಮಾನ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

