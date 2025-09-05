English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅವನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಇವನ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಯ.. ಕೊನೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಸೌತ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 2, 1996 ರಂದು, ಅವರು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಹೆಸರು ಇಬ್ಬರು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 5, 2025, 05:37 PM IST
    • ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ
    • ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಹೆಸರು ಇಬ್ಬರು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು
    • ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು

ಅವನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಇವನ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಯ.. ಕೊನೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದವನಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಸೌತ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Sridevi Love Story: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 2, 1996 ರಂದು, ಅವರು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಹೆಸರು ಇಬ್ಬರು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಯಾವ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಆದಾಯ..! ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ

ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಥುನ್ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಮಿಥುನ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಯೋಗಿತಾ ಬಾಲಿಗೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಮಿಥುನ್ ಜೊತೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಯೋಗಿತಾ ಬಾಲಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೋಗಿತಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮಿಥುನ್ ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತರಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಹೆಸರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿತೇಂದ್ರಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಂತೂ ಇಂತೂ... ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ 2ನೇ ಮದುವೆ! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಮೂಗುತಿ ಚೆಲುವೆ.. ಹುಡುಗ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಆ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಪ್ರವೇಶವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಬೋನಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೋನಾ ಶೌರಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಿಥುನ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್‌ಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಿಥುನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಗರ್ಭಿಣೀಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಮೋನಾಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ 1996 ರ ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

