ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ನಿಜವಾದ 'ಧುರಂಧರ್'! ಖಾನ್‌ಗಳ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..

Hrithik Roshan: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಖಾನ್‌ಗಳ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊಸ ನಟ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Apr 1, 2026, 10:40 AM IST
  • ಮೂವರು ಖಾನ್‌ಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ
  • ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು

೨೦೦೦ನೇ ಇಸವಿ... ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಖಾನ್‌ಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ.. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು.. ಆತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು.. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ.. ಖಾನ್‌ಗಳ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದನು.. 

ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್' ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟು 92 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ನಟನನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 

ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಟಿಸಿದ 3 ಚಿತ್ರಗಳು ಆ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು.. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ -10 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಟನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಲೆಜೆಂಡ್‌ ನಟ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಇವರು 'ಗ್ರೀಕ್ ದೇವರು' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್. 2000 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಕಹೋ ನಾ... ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ, ಹೃತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ ಮತ್ತು ಏಕ್ ಪಲ್ ಕಾ ಜೀನ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್‌ಗಳು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ದ್ವಿಪಾತ್ರ, ಅವರ ಮೈಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರ ನಟನೆ ಖಾನ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. 

'ಕಹೋ ನಾ... ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹೃತಿಕ್ ತಾವು ಕೇವಲ 'ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್' ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 'ಮಿಷನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್' ನಲ್ಲಿ, ಹೃತಿಕ್ ತನ್ನ ಭೂತ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುವ ಅಲ್ತಾಫ್ ಎಂಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು 2000 ನೇ ಇಸವಿಯ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ 'ದುಲ್ಹನ್ ಹಮ್ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' ಮತ್ತು 'ಹರ್ ದಿಲ್ ಜೋ ಪ್ಯಾರ್ ಕರೇಗಾ' ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು.

ಅದೇ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹೃತಿಕ್ 'ಫಿಜಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಯುಗದ ತಾರೆಯರು ಮಸಾಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹೃತಿಕ್ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಮನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 'ಫಿಜಾ' 2000 ನೇ ಇಸವಿಯ ಎಂಟನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ೨೦೦೦ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ 'ತ್ರಿವಳಿ ಹಿಟ್' ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಶಾರುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

Hrithik Roshan Year 2000Kaho Naa Pyaar Hai Box OfficeMission Kashmir RecordsFiza Movie SuccessBollywood Megastar Hrithik Roshan

