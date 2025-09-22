English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ.. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ! ಆದರೂ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 1800 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ

Bollywood richest actor : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 22, 2025, 09:55 PM IST
Bollywood richest actor : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೂವರು ಖಾನ್‌ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮಿರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮೂವರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ತಿಳಿಯೋಣ...

ಭಾರತದ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರ "ದಂಗಲ್". ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ದಂಗಲ್ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹20 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿತು. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ (AKP) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸೋಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ 'NO' ಎಂದ ನಟಿ! ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ... ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌

ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವರು ನಟನಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಕಳೆದ 20-21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಾನು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶರತ್‌ ಬಾಬು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರ ಕೈ ಸೇರಿತು ವಾರಸುದಾರರೇ ಇಲ್ಲದ ನಟನ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು...

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತಾರೆ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾದರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮಿರ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದರರ್ಥ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ 'ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರವು 2000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ನಟನಿಗೆ ಲಾಭದ ಸ್ಥಿರ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮಿರ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

