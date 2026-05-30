ಈ ನಟಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸುಂದರಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಂದು ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಈಕೆ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ. ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ತನ್ನ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. 49 ವರ್ಷದ ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಂದು ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ನಟಿ 134 ಕೋಟಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ. ಇದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವಷ್ಟು ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಟಿಯಾಗಲು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೇವಲ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ನಟಿಯ ಸಿನಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯ ಕದ್ದಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಎದರುರಿಸಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾನು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
'ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಾನು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೇನೆ, ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ನನ್ನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನನ್ನನ್ನು ಗ್ಲಾಮರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಲು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ನರ್ವಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಕರಿಯರ್ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಶಮಿಶಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 2024 ರ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 134 ಕೋಟಿ ರೂ ಇದೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಆಸ್ತಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ 2940 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
