ಭಾರತದ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ.

Bollywood richest star kid: ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 03:01 PM IST
  • ಅವರ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯೇ ಸರಿ
  • ಮುಂಬೈನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬಳಿ ಸುಂದರ ಮನೆ
  • ಲೋನಾವಾಲಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

ಭಾರತದ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ.

Bollywood richest star kid: ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು, ಹಳೆಯ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಿನೆಮಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್‌ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ತಿ–ಪಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. GQ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ ಕದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?  

2000ರಲ್ಲಿ ‘ಕಹೋ ನಾ… ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೃತಿಕ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಧೂಮ್ 2, ಕ್ರಿಶ್, ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್, ಜಿಂದಗಿ ನಾ ಮಿಲೇಗಿ ದೊಬಾರಾ, ವಾರ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 25 ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನೆಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ‘ಫಿಲ್ಮ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್’ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ HRX ಫಿಟ್‌ನೆಸ್–ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರೀ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, HRX ನ ಮೌಲ್ಯವೇ ಸುಮಾರು 7300 ಕೋಟಿ ರೂ.!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ..! ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ

ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ
ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯೇ ಸರಿ. ಮುಂಬೈನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬಳಿ ಸುಂದರ ಮನೆ, ಲೋನಾವಾಲಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮೇಬ್ಯಾಕ್, ಮಾಸೆರಾಟಿ ಸ್ಪೈಡರ್‌ ಮುಂತಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಇತರ ಬಹುತೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (2900 ಕೋಟಿ), ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ (1862 ಕೋಟಿ), ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (400 ಕೋಟಿ), ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ (550 ಕೋಟಿ) ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ (1340 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ (300 ಕೋಟಿ) ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೂ, ಹೃತಿಕ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

