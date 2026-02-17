43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದೆಯುದ್ದ ಬೆಳೆದ 3 ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಯೇ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸುಂದರಿ!

Kanika kapoor personal life: ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗಾಯಕಿ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಗಾಯಕಿ ಕೇವಲ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ 43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ 'ಬೇಬಿ ಡಾಲ್', 'ಲವ್ಲಿ', 'ಚಿಟ್ಟಿಯನ್ ಕಲೈಯಾನ್'ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಕಾ 1988ರಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಚಂದ್ರಲೋಕ್ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ Jn NTR ಗೆ ನೋವು ಇದೆ.. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಹಿಟ್ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್!
2012ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಯನಾ, ಸಮರ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕನಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಹತಿರ್ಮಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಕನಿಕಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಣಿಕೆಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್.. ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?
ಖಾಸಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕನಿಕಾ, ಗೌತಮ್ ಜೊತೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
2014ರಲ್ಲಿ ಕನಿಕಾ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಆಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ನಂತರ 2020ರಲ್ಲಿ ಕನಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು.