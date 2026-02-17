English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • 43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದೆಯುದ್ದ ಬೆಳೆದ 3 ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಯೇ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸುಂದರಿ!

43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದೆಯುದ್ದ ಬೆಳೆದ 3 ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಯೇ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸುಂದರಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಸಿಂಗರ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಿಂದ ಅದಾಗಲೇ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:39 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಗಾಯಕಿ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿವಾಹವಾದರು
  • ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ 43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಿವಾಹವಾದರು
  • ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಸಿಂಗರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

Trending Photos

ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
camera icon8
Shine Shetty
ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿದ ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕ್ವೀನ್‌
Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..
camera icon5
Baba Vanga
Baba Vanga Predictions: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು! ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಕಿ..
ನಿಜವಾಯ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌
camera icon6
Rashmika Vijay wedding
ನಿಜವಾಯ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌
DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
DA hike
DA Hike 2026: ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪ್ರಕಟ.. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದೆಯುದ್ದ ಬೆಳೆದ 3 ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆಯೇ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸುಂದರಿ!

Kanika kapoor personal life: ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗಾಯಕಿ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಗಾಯಕಿ ಕೇವಲ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ 43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕನಿಕಾ ಕಪೂರ್ 'ಬೇಬಿ ಡಾಲ್', 'ಲವ್ಲಿ', 'ಚಿಟ್ಟಿಯನ್ ಕಲೈಯಾನ್'ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಕಾ 1988ರಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಚಂದ್ರಲೋಕ್ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ Jn NTR ಗೆ ನೋವು ಇದೆ.. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಹಿಟ್‌ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಟೈಗರ್!

2012ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಯನಾ, ಸಮರ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕನಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಹತಿರ್ಮಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಕನಿಕಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಣಿಕೆಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್‌.. ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಖಾಸಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕನಿಕಾ, ಗೌತಮ್ ಜೊತೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

2014ರಲ್ಲಿ ಕನಿಕಾ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಆಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ನಂತರ 2020ರಲ್ಲಿ ಕನಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಗೌತಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Baby doll singerKanika Kapoorkanika kapoor first marriagekanika kapoor personal lifekanika kapoor family

Trending News