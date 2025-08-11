ಈ ನಟನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿ! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ?

Sunny Deol get pension : ಈ ನಟ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತಂದೆಯ ನಟನಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ ಈ ನಟ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಗದರ್ 2 ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುರುದಾಸ್ಪುರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದರು. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ 2019 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರ ಅವಧಿ ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮಾಸಿಕ 25,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು 31,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಸಿಕ 31,000 ರೂ.ಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಐಪಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಫ್ರೀ ರೈಲು ಪಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಸಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2', 'ಲಾಹೋರ್ 1947' ಮತ್ತು 'ರಾಮಾಯಣಂ ಭಾಗ 1' ಮತ್ತು ಭಾಗ 2 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
