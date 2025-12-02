Aashiqui movie: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 6 ತಿಂಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ನಟ-ನಟಿಯರು ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದರು. ಇದು ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಾಡುಗಳು, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದ ಚಿತ್ರ " ಆಶಿಕಿ ". ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಆಶಿಕಿ" ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 17, 1990 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನರನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅನು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯಾದರು. "ಆಶಿಕಿ" ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓಡಿತು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.
"ಆಶಿಕಿ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗೀತಮಯ ಚಿತ್ರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ "ಬಸ್ ಏಕ್ ಸನಮ್ ಚಾಹಿಯೇ ಆಶಿಕಿ ಕೆ ಲಿಯೇ" ಮತ್ತು "ನಜರ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಜಿಗರ್ ಕೆ ಪಾಸ್" ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದವು. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶಿಕಿಯ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ತಿಜೋರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಇದು ರೀಮಾ ಲಗೂ, ಟಾಮ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅನಂಗ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ನಟರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ನದೀಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ "ಆಶಿಕಿ" ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಸಂಗೀತದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕನವರೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ನದೀಮ್-ಶ್ರವಣ್ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
