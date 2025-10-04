Trisha : ತ್ರಿಷಾ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ: ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ!

Tamil Nadu bomb Threats : ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಮನೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ತಜ್ಞರು ಸ್ನಿಫರ್ ನಾಯಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಸರಣಿಯಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇದು ಕೆಲವ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದರೆ ಅಷ್ಟೇ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:18 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ..! ವಯಸ್ಸು 45 ಆದ್ರೂ, ಅಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನೇ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ತೆನಾಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಿಫರ್ ನಾಯಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಚೆನ್ನೈನ ಅಲ್ವಾರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ? ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ? ನೀಲಂಕರೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯ ನಂತರ, ಬಾಂಬ್ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ನಿಫರ್ ನಾಯಿಗಳು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು..! ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರ್ಡರ್?
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಂತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.