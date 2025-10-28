ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ..! ಖಾಕಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ

Bomb Threat to Rajinikanth house : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವಿಐಪಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳು ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಚೆನ್ನೈ ಡಿಜಿಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಈ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಕೀಲ್ಪಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಎನ್ಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆಲ್ವಪೆರುತಂಗೈ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 3 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು, ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಅದಾದ ನಂತರ, 13 ರಂದು, ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದವು. ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಯಿಂದಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.