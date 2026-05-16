mahesh babu restaurants: ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಚಾಣಕ್ಷತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಥಿಯೇಟರ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಈಗಾಗಲೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಎಎನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿನರ್ವಾ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಶರತ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ..ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂಜಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 12ರಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ (AVN ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೈಟ್ಸ್) ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನ ವಾತಾವರಣವು ತುಂಬಾ ರಾಜಮನೆತನದ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯಂತಿದೆ. ಆಹಾರದ ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ 299 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ 40 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಕೋಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 180 ರೂ. ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಲಾಗರ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆನು ಆರ್ಡರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ 725 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎರಡು ಡಯಟ್ ಕೋಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 360 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿ, ಬಿಲ್ 1,853 ರೂ.ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಲ್ ಎಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವ್ಲಾಗರ್ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.