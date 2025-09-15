actress deepika rangaraju Remuneration: ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಮಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಕಾವ್ಯಾಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ ರಂಗರಾಜು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪನ್ರುತ್ತಿ ಮೂಲದ ದೀಪಿಕಾ ರಂಗರಾಜು, ಮಾಮಂಡೂರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ದೀಪಿಕಾ ತಮಿಳು ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಚಿತ್ತಿರಂ ಪೆಸುತಾಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಾವ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗ್ಧತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಇಡೀ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿಗೆ ಟಾಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗಲು ದೀಪಿಕಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಆ ದಿನದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ
ದೀಪಿಕಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಂತರ, ದೀಪಿಕಾ ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ, ತಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಮುಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ರಂಗರಾಜು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಿವಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೀಪಿಕಾ ರಂಗರಾಜು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿವಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ರಂಗರಾಜು.. ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧೀ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ರಂಗರಾಜು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಆ ದಿನದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ