  • ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ! ಈ ಜೋಡಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

'ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ' ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ! ಈ ಜೋಡಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

‘ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯಾದವರು ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 31, 2025, 06:12 PM IST
'ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ' ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ! ಈ ಜೋಡಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಫೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೆರೆಕಂಡು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿವೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಜೋಡಿ ನಿಜ ಜೀವನದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ-ಅಳಿಯ, ತಾಯಿ-ಮಗ, ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತಿ - ಪತ್ನಿಯಾದ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂತೆ..! ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ರ ಕಪ್‌

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 1162 ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ವಿಠ್ಠಲ್‌ ರಾವ್‌ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರ, ಇವರ ಪತ್ನಿ ಲಲಿತಾಂಬಾ ಸಮಾಜಸೇವಕಿ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ - ರಂಗನಾಥ್‌ ಪಕ್ಕದಮನೆಯವರು, ಕಥಾಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಠ್ಠಲನ ತಂಗಿ, ಇನ್ನು ಸೂಜಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣ್‌, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 

ಅಂದು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ರೂಪಾ ಇಂದು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಶುರುವಾದ ಸ್ನೇಹ ಇಂದು ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯವಾಗಿದೆ. ʼರಾಜ ರಾಣಿʼ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ರೂಪಾ-ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 

ರೂಪಾ-ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಆಲಾಪ್‌. ಇವನೂ ಕೂಡ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದು ಕೆಲ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಡ್ರಾಮಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್‌ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಅವರು ಮನೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ ಎಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್‌ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್‌! 27 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ನಟಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

