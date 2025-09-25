English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 25, 2025, 04:37 PM IST
    • ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪವರ್‌ ಕಪಲ್‌
    • ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ
    • ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ

ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಮಗುವಿಗಾಗಿ 2,934 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಬುರ್ಜ್‌ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ಲಾಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ

Raj Kundra and Shilpa Shetty net worth details: ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪವರ್‌ ಕಪಲ್‌. ಈ ದಂಪತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. 

ನ್ಯೂಸ್ 18 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ , ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯುಗ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸೂಪರ್ ಫೈಟ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿರೀಸ್‌ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೇರಿವೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಹೋಮ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 

ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಜಲ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹2,800 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾ, ಹಲವಾರು ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ 19 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಳಿ ಖಾಸಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GL350CDI.  ₹2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 330 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ BMW i8 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.6 ಕೋಟಿ.

ಇನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಎಂದು ಸಹ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹134 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಶಿಲ್ಪಾ SVS ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ₹10 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಲಾಥಿಂಗ್‌ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, 'ಸಿಂಪಲ್ ಸೋಲ್ಫುಲ್' ಅನ್ನು 1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ಸ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ʼಮಾಮಾ ಅರ್ಥ್‌ʼನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕುಲ್ಟ್, ಚಿನ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಜಾಫ್, ಫಾಸ್ಟ್ & ಅಪ್, ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ತಾನೇ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸರೋಗಸಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗರ್ಭಪಾತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸರೋಗಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

