ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು! ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ‌ ಆಯೋಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು‌ ಕಮಿಷನರ್‌ಗೆ ಪತ್ರ..

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ‌ ಆಯೋಗದಿಂದ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 18, 2025, 01:52 PM IST
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾದಂತಿದೆ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು! ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ‌ ಆಯೋಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು‌ ಕಮಿಷನರ್‌ಗೆ ಪತ್ರ..

 Gilli Nata: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾದಂತಿದೆ.. ಗಿಲ್ಲಿಯ ತಮಾಷೆ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ವರೆಗೂ ತಲಿಪಿದೆ.. ಹೌದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಏನು?..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಶೆರಾ ಪುತ್ರ‌ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ..   

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಾದಕ್ಕಿಳಿದು ರಿಷಾ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಬಾತ್‌ ರೂಮ್‌ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಿಷಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.. ತಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ರಿಷಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತು.. 

ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಷಾ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ಮುಂದೆ ಸುರಿದರು.. ಆ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ಲಿ ರಿಷಾ ನಡುವ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವೇ ನಡೆಯಿತು.. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.. 
 
ಈ ದೂರಿನಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ವಿಡಿಯೋ ಫೂಟೇಜ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯೋಜಕರು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಫೂಟೇಜ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆರೋಗದ ಲೀಗಲ್‌ ಟೀಮ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಶೆರಾ ಪುತ್ರ‌ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ..   

ಜಗಳವಾದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ರಿಷಾ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಇದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ.. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ನೀಡಿ ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್‌ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕೈ ಹಾಕಕೂಡದು ಎಂದು ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 
 

