ನಟಿಯರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಟರನ್ನು ಬಿಡದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಭೂತ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕರಾಳ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ

Casting Couch : ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಟರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನೋವಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಟಿವಿ ನಟ ರಿತ್ವಿಕ್ ಧಂಜನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯೇ ಇಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಗುರುತು ಬಿಡಿಸಿದೆ.
ಪವಿತ್ರ ರಿಷ್ಟಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ರಿತ್ವಿಕ್, ಮುಂಬೈನ ಅಮರ್ ನಗರದ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಆಡಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದರು.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿ, ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರು.
ಕಚೇರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ರಿತ್ವಿಕ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ರಿತ್ವಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಘಟನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ತಿರುಗಿತು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಿತ್ವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಪ್ರತೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗೆ ರಿತ್ವಿಕ್ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಘಟನೆ ನಂತರ ರಿತ್ವಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೊಡಹಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ನಟಿಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಟರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ನ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.