/ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು.. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದಾಗ ₹20 ಕೋಟಿಯೂ ಹೋಯ್ತು: ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ!

Celebrity Divorce Case: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೆಲಿನಾ ಜೆಟ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಏಳು-ಬೀಳುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದ (Prenuptial Agreement) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲಿನಾ ಜೆಟ್ಲಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸೆಲಿನಾ, ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಂಬಂಧ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದಾಗ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ₹20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನು ವಿವರಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸೆಲಿನಾರ ಪ್ರಕಾರ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮನಸ್ತಾಪ, ಜಗಳ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ಅನುಭವವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಪತಿ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಓದಲು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ (Custody) ವಿಷಯವೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಲಿನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಬೇಕೆಂಬುದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದವು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೂಡ ಸೆಲಿನಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ Prenuptial Agreement (ಪ್ರಿನಪ್ ಒಪ್ಪಂದ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಆಸ್ತಿ, ಉಳಿತಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೆಲಿನಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.