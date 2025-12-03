ಪ್ರೀತಿಸಿದವನು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಎಂದು ತಿಳಿದರೂ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ.. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ

celina jaitly: ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಹ ಆಗಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಸೆಲೀನಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಅವರು ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸೆಲೀನಾ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನಟನಾ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ತಮ್ಮ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೀನಾ ಎದೆಗುಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ; ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಸೆಲೀನಾ 2001 ರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 2003 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜಾನಿಷೇನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೇ ಬೇಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸೆಲೀನಾ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಪೀಟರ್ ಹಾಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ನಂತರ, ಸೆಲೀನಾ ಈಗ ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಸೆಲೀನಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2011 ರ 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ನಂತರ ಅವರು ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.
