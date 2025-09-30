English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಚಾಹಲ್.? ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದ ಧನಶ್ರೀಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ..!

chahal divorce : ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಧನಶ್ರೀ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕುಬ್ರಾ ಸೇಠ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 30, 2025, 03:05 PM IST
  • ಧನಶ್ರೀ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
  • ಧನಶ್ರೀ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಹೊಸ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ

ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಚಾಹಲ್.? ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದ ಧನಶ್ರೀಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ..!

Chahal divorce : ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ 2020ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿದು, ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಏಕೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಧನಶ್ರೀ ತಾನೇ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಧನಶ್ರೀ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್’ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕುಬ್ರಾ ಸೇಠ್, “ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಧನಶ್ರೀ, “ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದೆ” ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..! ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 4000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು..?   

ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕುಬ್ರಾ ಶಾಕ್ ಆಗಿ “ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಯಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ” ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಧನಶ್ರೀ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಸಾಕು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಗುಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊರಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಧನಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗಾಯಕ ಆದಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ “ವಿಚ್ಛೇದನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಧನಶ್ರೀ, “ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ವರ್ಷ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಬ್ರಾ, “ನೀವು ಬಹಳ ಬೇಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದಾಗ, ಧನಶ್ರೀ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು – “ನಾವಿಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಬಯಸಿದ್ದೆವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಡೆದಿತು.”

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ!

ಧನಶ್ರೀ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೋಸ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಧನಶ್ರೀ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಚಾಹಲ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ “Be your own sugar daddy” ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು – ಧನಶ್ರೀ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು.

ಆದರೆ ಧನಶ್ರೀ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಹೊಸ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೋಸದ ನೋವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾದ ಚಾಹಲ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ‘ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್’ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದೀಗ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಧನಶ್ರೀಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ದೊರೆತಿದೆ.
 

