  • Kannada News
  • Entertainment
  • ‘ರೂಬಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್!

‘ರೂಬಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್!

Chakravarthy Chandrachud Re entry: ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಟ, ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ‘ರೂಬಿ’ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ..

Written by - YASHODHA POOJARI | Last Updated : Dec 28, 2025, 03:32 PM IST
  • ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ‘ರೂಬಿ’ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ
  • ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೈಮ್, ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ

‘ರೂಬಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್!

Chakravarthy Chandrachud : ನಟ, ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ‘ರೂಬಿ’ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.. ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೈಮ್, ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.. 

ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ರಿಸ್ಕಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ, ತನಿಖೆ, ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ತೆರೆದಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.. 

‘ರೂಬಿ’ ಕೇವಲ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ.. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಟನಾಗಿ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮತ್ತೊಂದು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಂಚನಾ, ಮೇಳೋ ಮಯಾ, ಡೆಮೋ ಪೀಸ್, 1975, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್, ‘ರೂಬಿ’ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಪಾತ್ರ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ‘ರೂಬಿ’ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.. 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿರುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರ ಈ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ‘ರೂಬಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.. 

Chakravarthy ChandrachudChakravarthy Chandrachud Re entry

