/ಸುದೀಪ್‌ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ : ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್‌

Chakravarthy Chandrachud on Sudeep : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಗಣೇಶನ ಟ್ಯಾಟೂ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 'ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?' ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್, ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ" ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಚಂದ್ರಚೂಡ್, "ಇವರು ಒಂಥರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಕೇವಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಕಸುಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನ್ವಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ನೈಜ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೂ ಕೈಮುಗಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಮುಗಿಯುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ? ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಬರಬಹುದು" ಎಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ರೀತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ದೇವರೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಗಣಪತಿಯ ಮಹತ್ವವೂ ತಿಳಿಯದ ಇವರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಖಾರವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.