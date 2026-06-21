Actor Darshan did yoga in jail: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜೂನ್21 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಯೋಗಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದರ್ಶನ್(Darshan) ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ (PavithraGowda) ಮುಂತಾದವರು ಕೂಡ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲು ದರ್ಶನ್ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಜೈಲಿನ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡಿದರು..
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ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ನ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಯೋಗಮಾಡುವ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಜೈಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದಾ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಈಗ ಸೊರಗಿದ್ದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು