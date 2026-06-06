Chandan Shetty controversy : ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು '೩ ಪೆಗ್', 'ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ', 'ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಗರ್ಲ್' ಹಾಗೂ 'ಟಕೀಲಾ' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಲ್ಬಂಗಳು. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದು "ಹಾಳಾಗೋದೆ" ಎಂಬ ಹಾಡು.
ಹೌದು.. ಕೇಳಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೈಟಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು. ಈ ಹಾಡಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರವೇ ಕನ್ನಡ ರಾಪ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ಯುವಕರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಲುಮಂಡೆ ವಿವಾದ: ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಕೋಲುಮಂಡೆ' ಹಾಡು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾದ ಕಾರಣ, ಈ ಹಾಡು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಗಾಂಜಾ ಸಾಂಗ್ ವಿವಾದ: 'ಅಂತ್ಯ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದನ್ ಹಾಡಿದ್ದ 'ಗಾಂಜಾ ಸಾಂಗ್' ಯುವಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂತು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, "ನಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಚಂದನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿವಾದ ತಣ್ಣಗಾಗಿತ್ತು.
'ಡೈನಾಮೈಟ್' ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ : ವಿವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿಬಂದಿರುವ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈಗ 'ಡೈನಾಮೈಟ್' ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್ 'ಡಯಾನಾ' ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ : ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂದರೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೂ ಚಂದನ್ ಆಗಲಿ, ನಿವೇದಿತಾ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.