Charlie chaplin marriage life: ನಾವು ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಹಾಸ್ಯ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವರು ಮೂಕ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ನಟ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್.ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ರಂಗ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಾಪ್ಲಿನ್,ನಂತರ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 'ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್' ಪಾತ್ರ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಲ್ಲದ 'ಮೂಕ ಚಿತ್ರ'ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್, ಹಿಟ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಟನಾದದ್ದು ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದಂತೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮದುವೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಚಾಪ್ಲಿನ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೊದಲ ಮೂರು ವಿವಾಹಗಳು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿವಾಹವು ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು.ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ 29 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಡ್ರೆಡ್ 16 ವರ್ಷ. ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸತ್ತುಹೋಯಿತು.ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೈಮನಸ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು, ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವರ 'ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ರಶ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಲಿಡಾ ಗ್ರೇ. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಪೌಲೆಟ್ ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್, ಅವರು ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಊನಾ ಓ'ನೀಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರ ಯುಜೀನ್ ಓ'ನೀಲ್ ಅವರ ಮಗಳು. ಚಾಪ್ಲಿನ್ 54 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದ ಊನಾಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ, ಊನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವರ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ದಂಪತಿಗೆ 8 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಾಪ್ಲಿನ್ ನಾಲ್ಕು ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಒಟ್ಟು 11 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೌದು, ಅವರ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
'ಡಾಕ್ಟರ್ ಝಿವಾಗೊ' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ನಟಿ ಜೆರಾಲ್ಡೈನ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಇಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 26. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜೆರಾಲ್ಡೈನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಊನಾ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವತಾರ್ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವರ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 1977 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದಾಗ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು100 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಹಣದಲ್ಲಿ 415 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು 3,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ..ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರತಾಗಿ, ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭವ್ಯವಾದ 'ಮ್ಯಾನರ್ ಡಿ ಬಾನ್' ಮನೆಯನ್ನು ಈಗ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಪ್ಲಿನ್ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿ ಊನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ..
