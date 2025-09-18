Chef harpal singh on Sridevi : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಣಸಿಗ ಹರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಖಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನ ಹಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋಣೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಶೆಫ್ ಹರ್ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ, ಅವರ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಾಯ್ 'ಹರೀಶ್' ಎಂಬ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಆಹಾರವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶೈಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಿಂದ ಬರುವ ಸರಳವಾದ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನವು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೆಚ್ಚಿನದಾಗಿತ್ತು. ಗ್ಲಾಮರ್ನ ಹೊಳಪಿನ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ಸರಳತೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಹರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಗನ ವಿವಾಹವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹರ್ಪಾಲ್, "ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕೋಪದಿಂದ "ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸೆಂಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯ ಈಗ ಕೇವಲ ನೆನಪುಗಳು. ಆದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಇನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.