TVK Thiru Vi Ka Nagar mla Pallavi: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಅಗಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಿಗೆ ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಮೇಯರ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಶಾಸಕಿ ಅವಮಾನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಪುಲಿಯಂಥೋಪ್ನಲ್ಲಿನ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಥಿರು ವಿ ಕಾ ನಗರ (Thiru Vi Ka Nagar)ದ ಶಾಸಕಿ ಪಲ್ಲವಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಮೇಯರ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಕರ್ಪಗಂ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಶಾಸಕಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಮೊದಲು ಮೇಯರ್ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಜನ್ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಶಾಸಕಿ ಕೈ ಚಾಚಿದರೂ ಮೇಯರ್ ಕೊಡದೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದೀಪ್ ಹಚ್ಚುವಾಗಲೇ ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುಲಿಯಂಥೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆ ನಗರ ಶಾಸಕಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಮೇಯರ್ ಪ್ರಿಯಾ ರಾಜನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಸಕಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಶಿಷ್ಟಾವಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಲಿಯಂಥೋಪೆಯ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್, ಶಾಸಕಿಗೆ ಬದಲಿಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ವಿವಾದವಾಗಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.