"ಆ ದಿನ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ" ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟ ಬದುಕಿದ್ದೇ ಪವಾಡ

Chhatrapati Sekhar: ಛತ್ರಪತಿ ಶೇಖರ್.. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟ. ಛತ್ರಪತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶೇಖರ್, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಛತ್ರಪತಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಭದ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಛತ್ರಪತಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಶೇಖರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತೀರದಿಂದ ಸುಮಾರು 30-40 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದ್ದಾಗಿ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಜಯ್ ಅವರ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅಜಯ್ ಅವರ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿಯಲು ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ಈಜಲು ಬಾರದ ಕಾರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಆಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದರು. ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಛತ್ರಪತಿ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ರಾಜಮೌಳಿ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಬೀಚ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಶೇಖರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭದ್ರಮ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ಅವನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೂಡ ಕುಳಿತು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ನಟನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹನಟರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
