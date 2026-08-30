/ಹೊಸ‌ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

Chikkanna and pavana wedding: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಪಾವನ ಎಂಬುವವರ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ? ಆ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಕನ್ನಡದ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ಒಂಟಿ ಲೈಫ್ ಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಜಂಟಿ ಲೈಫ್ ಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಪಾವನ ಎಂಬುವವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಎಸ್ ರಾಸುಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ತಾರೆಯರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಮದುವೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಿ ಪಾವನಾ ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಯನಟ ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ನಟನ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.