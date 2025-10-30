ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಇಂದಿರಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಟನೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಅನೇಕ ಬಾಲನಟರು ಮತ್ತು ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಅಂಜದಗಂಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಆದ ನಂತರ ನಟಿ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ, ನಿಖರವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ಶ್ರೀಧರ್.
