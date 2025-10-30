English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಇಂದಿರಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಇಂದಿರಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅನೇಕ ಬಾಲನಟರು ಮತ್ತು ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 30, 2025, 07:47 PM IST
    • ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ
    • ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
    • ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ

ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಟನೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಅನೇಕ ಬಾಲನಟರು ಮತ್ತು ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಅಂಜದಗಂಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಆದ ನಂತರ ನಟಿ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ, ನಿಖರವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ಶ್ರೀಧರ್. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹನುಮಾನ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಸೂಪರ್‌ ವುಮೆನ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಟಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼಅವತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ.. ಆ ಘಟನೆ ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿಸುತ್ತೆʼ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್!

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

