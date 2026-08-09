Singher Chinmayi Sripaada : ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂದೇಶದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಈ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ, "ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಾಸ್ಗೆ ಸುಖ ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕೆಲಸ ಖಚಿತವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ" ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಚಿನ್ಮಯಿ: ಈ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ, "ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಲು ಹೋದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಂಧೆ. ರಿಕ್ರೂಟರ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಆಸೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
Girls applying for a job in Hyderabad (or anywhere else) - If a recruiter tells you that Freshers need to connect with Boss personally and have a relationship; the market is like that"
KEEP THE ORIGINAL CONVERSATION AND DO NOT DELETE IT FROM YOUR INBOX
Take screenshots. Report… pic.twitter.com/NN3tXRCL6r
— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) August 9, 2026
ಮುಂದುವರಿದು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗೆಳತಿಯರೇ, ಇಂತಹ ಆಮಿಷ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಆಧಾರ ಸಹಿತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ," ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ: ಚಿನ್ಮಯಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಮೋಸದ ಜಾಲದ ಹಿಂದಿರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.