ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ನಟ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ..! ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Ramayana movie : "ರಾಮಾಯಾಣ" ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ VFX ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಅವರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ. ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಕೂಡ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮಗೆ ಗೋಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಮಾಯಣ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡುವೆ ಇದೀ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

A babaji who uses the name of God can be a rapist and he can keep getting parole to get votes in bhakt India - however what someone eats is a big problem. https://t.co/w7FYienmke

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) July 4, 2025