ಪತ್ನಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗಂಡಸರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ : ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ

Chinmayi Sripada on Chiraiya : ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಗಾಯಕಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು.. ಚಿನ್ಮಯಿ ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, ವಿವಾಹವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಪತ್ನಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೆ, ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪರವಾನಗಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಿನ್ಮಯಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ "ನನ್ನ ದೇಹವು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕನಿಷ್ಠ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದನ್ನೇ ʼಚಿರೈಯ್ಯ' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಷಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಚಿನ್ಮಯಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.