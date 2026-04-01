English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಪತ್ನಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗಂಡಸರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ : ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ

Chinmayi Sripaada news : ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆ ಸಮಾಜದ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ 'ಚಿರೈಯ್ಯ' ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 1, 2026, 03:53 PM IST
Trending Photos

Chinmayi Sripada on Chiraiya : ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಗಾಯಕಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಚಿನ್ಮಯಿ ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, ವಿವಾಹವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಪತ್ನಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೆ, ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪರವಾನಗಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಿನ್ಮಯಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ "ನನ್ನ ದೇಹವು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕನಿಷ್ಠ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದನ್ನೇ ʼಚಿರೈಯ್ಯ' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಷಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಚಿನ್ಮಯಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chinmayi SripaadaChinmayi Sripaada MoviesChiraiyaChiraiya moviesChinmayi Sripaada viral

Trending News