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  • /ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮಗಳಿಗೆ 2 ಮದುವೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಂದಿರು ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಮಾನ ಕಳೆದಿದ್ದ ಶ್ರೀಜಾಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ!

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮಗಳಿಗೆ 2 ಮದುವೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಂದಿರು ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಮಾನ ಕಳೆದಿದ್ದ ಶ್ರೀಜಾಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ!

2016ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ದೇವ್ ಅವರು ಶ್ರೀಜಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 10, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:04 PM IST
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮಗಳಿಗೆ 2 ಮದುವೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಂದಿರು ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಮಾನ ಕಳೆದಿದ್ದ ಶ್ರೀಜಾಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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