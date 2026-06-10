Chiranjeevi daughter Sreeja comes out of depression: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಜಾ ಕೊನಿದೇಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಪಶು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಜಾ ಕೊನಿದೇಲಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೊರಬಂದರು?, 15 ತಿಂಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು?, ಶ್ರೀಜಾ ಕೊನಿದೇಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮಗಳಾದರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಿಡದೇ ಕಾಡಿದವು. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀಜಾ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಜಾ ಕೊನಿದೇಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಜಾ, ಈ ಬಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಜಾ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನೋವು, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಲಿಪಶು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ 15 ತಿಂಗಳ ಸ್ವಯಂ-ಮಾಸ್ಟರಿ ಪ್ಲಾನ್ ತನ್ನ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀಜಾ ಕೊನಿದೇಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಜಾ ಕೊನಿದೇಲಾ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇದು ನನಗೆ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನವು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಜಾ ತನ್ನ ನೋವು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ನನ್ನ ನೋವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಪಾಥ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಜಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಜಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿರೀಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದಾಗ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆಗ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆಗ ಈ ಮದುವೆ ವಿಷ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
2008ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಜಾ ಅವರು ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಸಿರೀಶ್ ಅವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತವರಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ದೇವ್ ಅವರು ಶ್ರೀಜಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ನವಿಷ್ಕಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು.
ಆದರೆ 2022ರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದೇವ್ ಅವರೇ ತಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ ಸಿರೀಶ್ ನಿಧನರಾದರು. ಶ್ರೀಜಾ ಜೊತೆಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಕೊನಿದೇಲಾ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾ 2006 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲ್.ವಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಸಮರ ಮತ್ತು ಶಮಿತಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮಗ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ, ಅನ್ವಿರಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.