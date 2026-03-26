Peddi Movie updates : ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. ಸಧ್ಯ ನಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ (ಗುರುವಾರ 26) ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡವು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು.. "ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಿಖರತೆ, ಗಮನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪಾಸನಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಚರಣ್ ಒಂದು ವಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ "ಪೆದ್ದಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್" ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.