English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ..! ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ, ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚಿರಂಜೀವಿ

ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ..! ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ, ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚಿರಂಜೀವಿ

Ram Charan health updates : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಚಿರಂಜೀವಿಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 26, 2026, 04:11 PM IST
    • ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
    • ಇದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..
    • ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಚಿರಂಜೀವಿಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

Trending Photos

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
camera icon8
Mangal Upay 2026 Effect
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿಮೂನ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಸಾಂಗ್‌! ನಟಿ ಧರಿಸಿದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್..‌
camera icon5
Zeenat aman
ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿಮೂನ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಸಾಂಗ್‌! ನಟಿ ಧರಿಸಿದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್..‌
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
camera icon6
gajakesari raja yoga
ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ..! ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ, ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚಿರಂಜೀವಿ

Peddi Movie updates : ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. ಸಧ್ಯ ನಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ (ಗುರುವಾರ 26) ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡವು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹನಿಮೂನ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ಸಾಂಗ್‌! ನಟಿ ಧರಿಸಿದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೈಲೈಟ್..‌

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು.. "ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಿಖರತೆ, ಗಮನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇನ್ನು ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಅವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪಾಸನಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹೇಶ್‌ಬಾಬು, ರಾಜಮೌಳಿಯ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್‌.. ಈ ದೃಶ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್!

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಚರಣ್ ಒಂದು ವಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ "ಪೆದ್ದಿ" ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ "ಪೆದ್ದಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್" ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ram CharanChiranjeeviPeddi release dateRam Charan Injurypeddi movie

Trending News