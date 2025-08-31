English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OTT ಯಲ್ಲಿ ಚಿರು "ವಿಶ್ವಂಭರ" ಸಿನಿಮಾ..! ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್

'ಖೈದಿ ನಂ. 150' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿರು ವಿಶ್ವಂಭರ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 31, 2025, 05:53 PM IST
    • 'ಖೈದಿ ನಂ. 150' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಂಭರ.
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ.

OTT ಯಲ್ಲಿ ಚಿರು "ವಿಶ್ವಂಭರ" ಸಿನಿಮಾ..! ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್

Chiranjeevi Vishwambhara movie : ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಂಭರ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಿರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬರವಸೆ ಇದೆ. ಮಲ್ಲಿಡಿ ವಸಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, 'ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕಿ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ, ವಿಶ್ವಂಭರ ಚಿತ್ರ ಅದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೊನಾಲಿಸಾಗೆ ಒಲಿದು ಬಂತು ಸೂಪರ್‌ ಆಫರ್‌..! ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಕೆಯನ್ನ ಟಚ್‌ ಮಾಡೋಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ

ಇದರ ಮಧ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರದ OTT ಒಪ್ಪಂದವು ಈಗ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ OTT ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ 38 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಯುವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬೊ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಎಸ್.ಪಿ. ಪರಶುರಾಮ್' ನಂತರ ಈ ಕಾಂಬೊ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಏಳುಮಲೆ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ : ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಡಾಲಿ-ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಶರಣ್ ಸಾಥ್‌

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಡಿ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವಂಭರದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಮಾಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

