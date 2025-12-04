ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ.! ಗೆದ್ದವರ ಕೈ ಎತ್ತೋದು ಇವರೇ ನೋಡಿ

Bigg Boss finale : ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 12 ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. 13 ನೇ ವಾರವೂ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಯಾರು? ಟಾಪ್-5 ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಯಾರು? ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕಪ್ ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-8 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 3 ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ 4 ಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕಪ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಚಿರು ಅವರ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗರು' ಚಿತ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡತಿ ತನುಜಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..