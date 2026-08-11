/ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಟ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ

Chiyaan Vikram Lar Gibbon video : ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಇದೀಗ ಹೊಸದೊಂದು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ 'ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್' (Lar Gibbon) ತಳಿಯ ಕೋತಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದವು. ಸಿಐಟಿಇಎಸ್ (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಕಣೆ, ಸಾಗಾಟ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಮಗಳ ಮಾವ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾವಿನ್ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿ.ಕೆ. ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಯು ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೂಲ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸರಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಿಂದ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿ.ಕೆ. ರಂಗನಾಥನ್ ಆಗಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.