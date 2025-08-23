4 ವರ್ಷ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಛಲದಿಂದ ಸಾವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಹೀರೋ! ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 23, 2025, 06:44 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಈ ನಟ
  • 4 ವರ್ಷ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲಿದ್ದರು
  • 23 ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ

Chiyaan Vikram: ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. 

ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಕಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡಿಯವರೆಗೆ ಹರಿದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.  

ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ  ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಲೇಜು ನಾಟಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.

ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಕಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡಿಯವರೆಗೆ ಹರಿದಿತ್ತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ "45" ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಅನೌನ್ಸ್‌..! ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೆ..?

ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 23 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಅವರ ಕಾಲಿನ ನೋವು ವಾಸಿಯಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕುಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಇಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟ.

ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗೆ ಮಾರು ಹೋಗದವರಿಲ್ಲ. 'ತಂಗಲ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮುರಿದಿತ್ತು. 

ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಈ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಛಲ ಸಾಧಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼನಾನು ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

Chetana Devarmani

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

