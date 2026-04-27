60ರಲ್ಲೂ 20ರ ಲುಕ್‌..! ನಟ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಈ ಯಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ ಹಿಂದೆ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈವಾಡ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Entertainment
Chiyaan Vikram young Look : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟ ವಿಕ್ರಮ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಚ್ಚರಿಯ ಲುಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 60 ರಲ್ಲೂ 25ರ ಯುವಕನಂತೆ ನಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 27, 2026, 02:05 PM IST
Trending Photos

camera icon7
Actor Vikram diet tips : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ನಟರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಎಂದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬದಂತಾಗಿದೆ. 20-25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವರ ಯಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೂಪಾಂತರದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಸಿನಿ ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯುವಕರಾಗಿ ಕಾಣಲು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ' ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮಗ ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ತಂದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಧ್ರುವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬೈಸನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ತಂದೆಯ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಮುಂದೆ ಮಗನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಆದರೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಆಪ್ತ ವಲಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಅವರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಿರಂತರ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವೇ ಅವರ ಈ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಿಸ್ತೇ ಅವರ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯೌವನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವೋ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೋ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 60ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯುವಕರನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರವು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News