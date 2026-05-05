cinema stars who entered politics: ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ನಾಯಕರು ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಒಲಿದು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡವರೂ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
cinema stars who entered politics: ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಂಟು ಇದ್ದೆ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸದ್ಯದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ ಜಗ್ಗೇಶ್, ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪವರ್ ಫುಲ್ ನಾಯಕ ನಟರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಗಿಯೇ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಜನಸೇನಾ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರು. 2024ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷ 21ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಳಿಕ ಸಹೋದರ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ರಾಜಕಿಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.ಇವರು ಪ್ರಜಾ ರಾಜ್ಯಂ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದರು.ಇದರ ಈ ಪಕ್ಷ 18 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದಿತ್ತು ನಂತರ ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ, 1970 ರ ದಶಕದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಸಹಜ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು. ಅವರು 2004 ರಿಂದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಆಯ್ದ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್, ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ಅವರ ಸಂಸದೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಕ್ವೀನ್ 2 ರ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, 2004 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಬಿಕಾನೇರ್ನಿಂದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಸೀಮಿತ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದಾಗಿ 2009 ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದರು, ನಂತರ ಯಮ್ಲಾ ಪಗ್ಲಾ ದೀವಾನಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
1990 ರ ದಶಕದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ 2004 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ 14 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಭಾರತೀಯ ನಟ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 2019 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಿಂದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಗದರ್ 2 (2023) ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
ಎನ್ಟಿ ಆರ್ ರಾಜಕೀಯ ಎನ್.ಟಿ.ರಾಮ್ ರಾವ್ ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಇವರೇ ಸಾಟಿ ಬಿಡಿ.1982 ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ (TDP) ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೂರು ಸಲ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು.
ಇಳಿಯದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರು ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. TvK ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಯಾರು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆಇವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. 1972 ರಲ್ಲಿ AIADMK ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಟಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಎಂಜಿಆರ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿಯೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರೇ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.1994ರಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿಯೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಲ್ಲದೇ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ತ ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿಯೂ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅಂಬರೀಶ್ ಪತ್ನಿ ಸುಮಲತಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಕೀತ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಉಮಾಶ್ರೀ ,ತಾರಾ ನಟಿ ಶೃತಿ, ಮಾಳವಿಕ ಅವಿನಾಶ್ ತಾರಾ ಅನುರಾಧಾ ರಾಜಕೀಯರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
