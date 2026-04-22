ಬರಲಿದೆ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಬಯೋಪಿಕ್.. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು?

cm chandra babu: ನಾರಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದ ಅಸಾಧಾರಣ ನಾಯಕ. ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 22, 2026, 11:42 PM IST
MS Dhoni Love Affairs: ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಧೋನಿ ಲವ್? ಸಾಕ್ಷಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ಇವರೇ!
camera icon5
MS Dhoni Love Affairs
MS Dhoni Love Affairs: ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಧೋನಿ ಲವ್? ಸಾಕ್ಷಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯರು ಇವರೇ!
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು!
camera icon7
venus transit 2026
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು!
Mumbai Indians ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇನೆ ಮುಂದಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್‌!
camera icon10
Mumbai Indians ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇನೆ ಮುಂದಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್‌!
ಶುಭ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
camera icon6
GURU PUSHYA YOGA
ಶುಭ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ
cm chandra babu: ನಾರಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದ ಅಸಾಧಾರಣ ನಾಯಕ. ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 'ರಾಜಧಾನಿ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಮರಾವತಿ ರೈತರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾನು, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಸರಳ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕನಾಗುವವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಕಥೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಲಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು, ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 'ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್' ಚಿತ್ರವಾಗಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ತೆಲುಗು ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಟರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಮರವಾಗಿಸುವುದು ತನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾನು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರ ಜೀವನ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ದಣಿವರಿಯದ ಕೆಲಸಗಾರ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕನಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಶಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಚ್ಚರ.. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡೋದು ಪಕ್ಕಾ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

