CP Yogeshwara Son movie : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಪುತ್ರನ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಧ್ಯಾನ್ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹೊಸ ಹೀರೋ. ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ ಫಿಲಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಧ್ಯಾನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ "ಕರ್ಣಾಟಬಲಂ ಅಜೇಯಂ" ಹಾಗೂ "ಸೈನಿಕ 2" ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ,
ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಧ್ಯಾನ್ ಅವರ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವನಟನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಸೈನಿಕ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಅವರ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಕನಾಗಿದ್ದವನು, ಈಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಗನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತರುವುದು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ಇದೇ ವೇಳೆ ಸದ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಮೀರ 3ನೇ ಮದುವೆ
ಇನ್ನು 'ಕರ್ಣಾಟಬಲಂ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 'ಸೈನಿಕ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ರುದ್ರನಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ, 6.4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭರ್ಜರಿ ಕಟೌಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಧ್ಯಾನ್ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು "ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್" ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.