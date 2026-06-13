CM Vijay-Sangeetha Latest News: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸೊರ್ನಲಿಂಗಂ (Tamilnadu CM Joseph Vijay-Sangeetha Sornalingam) ಅವರ 27 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ದಳಪತಿ ದಂಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ (Divorce) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಮುನ್ನವೇ, ವಿಜಯ್ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಡ, ಅವರ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಚೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿರಸ ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ?
ಹೌದು, ಇದೀಗ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಾ ನಡುವೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ದಂಪತಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದಂಪತಿ ಒಂದಾಗಲು ಕಾರಣ ಯಾರು?
ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆ ವಿಜಯ್ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇರುವುದೇ ದಳಪತಿ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ವೈಮಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ದರ್ಶನ, ವಿಚ್ಛೇದನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ?
ಹೌದು, ಜೂನ್ 12ರಂದು ಸಿಎಂ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 1.6 ಕೆಜಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡ್ಗವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಚ್ಛರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಒಂದಾಗಲಿ, ವಿಜಯ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ, ಕುಟುಂಬದವರಿಂದಾಗಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.