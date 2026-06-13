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CM Vijay Divorce: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ ಒಂದಾಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ! ಕೊಲ್ಲೂರು ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏನಿದು ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌?

Vijay Sangeetha Divorce Case: ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಮುನ್ನವೇ, ವಿಜಯ್‌ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 13, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:20 PM IST
CM Vijay Divorce: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ ಒಂದಾಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ! ಕೊಲ್ಲೂರು ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏನಿದು ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌?

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Prajwal B

Prajwal B

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ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ ಒಂದಾಗಲು ಇವರೇ ಕಾರಣ! ಕೊಲ್ಲೂರು ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏನಿದು ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌?
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