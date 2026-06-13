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ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸನ್ನಿದಿಯಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜಯ್‌ "ಡಿವೋರ್ಸ್‌" ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ! ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸಂಚಲನ ನಿರ್ಧಾರ

Vijay Sangeetha divorce : ತಮಿಳು ನಾಡು ಸಿಎಂ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕಾಂಬಿಕೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 13, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:49 PM IST
ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸನ್ನಿದಿಯಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜಯ್‌ "ಡಿವೋರ್ಸ್‌" ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ! ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸಂಚಲನ ನಿರ್ಧಾರ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸನ್ನಿದಿಯಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜಯ್‌ "ಡಿವೋರ್ಸ್‌" ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ!
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