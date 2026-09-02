/ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟ Sunglass ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

CM Vijay sunglasses price : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು 'ಭಾವಿ ಪ್ರಧಾನಿ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ, ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ಟೂರು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮೆಟ್ಟೂರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವೇಳೆ, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತೋಟದ ಮನೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡು ಸಡನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ವಿಜಯ್, ನೇರವಾಗಿ ವೃದ್ಧೆಯರ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಸುಖಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಚೆಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಬ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಂಡ ವೃದ್ಧೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸೋತ ವಿಜಯ್, ತಾವು ಧರಿಸಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ‘ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಡಿಯೋರ್’ (Christian Dior) ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ (ಕೂಲಿಂಗ್ಲಾಸ್) ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಆ ವೃದ್ಧೆಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 33,000 ದಿಂದ 62,000 ಇದೆ.
ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಭಾವುಕರಾದ ವೃದ್ಧೆ ಚೆಲ್ಲಮ್ಮ, "ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರು, ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲು ಬಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ವೃದ್ಧೆಗೆ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಡಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.