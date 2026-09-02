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ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟ Sunglass ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಿಎಂ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ ಬೆಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 02, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:15 PM IST
ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟ Sunglass ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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