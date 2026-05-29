cm vijay swaps suit for traditional: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಕೋಟ್ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚಕಟ್ಟು ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆಗೆದ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
cm vijay swaps suit for traditional: 2026 ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದವು. ನಟನಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಜಯ್, 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಯಿತು.
ಕೋಟ್ ಸೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷವು 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿತು. ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅವರು ಕೋಟ್ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಪಂಚೆ ಸಿಎಂ ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಕೋಟ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಇಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ಗೆ ಬಂದರು. ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಅದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚಕಟ್ಟು ಧರಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿರಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
