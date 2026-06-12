Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • / ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ!.. ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ CMಗಳಿಗೂ ಇರುವ ನಂಟು ಏನು?

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ!.. ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ CMಗಳಿಗೂ ಇರುವ ನಂಟು ಏನು?

CM vijay visit Kolluru Mookambika Devi Temple: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಸಿಎಂ ಬಳಿಕ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್‌ಯಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂಗಳಿಗೂ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು  ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 12, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:14 AM IST
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ!.. ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ CMಗಳಿಗೂ ಇರುವ ನಂಟು ಏನು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಯಾರೇ ತೀರಿದ್ರೂ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿ..!
Gadag Breaking News13 min ago
2
Petrol Diesel Limitation28 min ago
3
karnataka weather live updates today47 min ago
4
CM vijay visit Mookambika Devi Temple1 hr ago
5
Vijay Sangeetha Reunion2 hrs ago