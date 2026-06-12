vijay visit Kolluru: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಇದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಗಮನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವಿದೆ ಆದರಿಂದ ಯಾವೂದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಭಕ್ತವರಿಗೆ ದೇವಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಿಢೀರ್ ವಿಸಿಟ್!
ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೇ10 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರೋದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ
ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವೂದೇ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ಇಂದು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹರಕೆ ತಿರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00ಗಂಟೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕಾಂಬಿಕ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂಗಳಿಗೂ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ಇರುವ ನಂಟು
ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ಸನ್ನಿಧಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ನಂಟು ಆಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ CMಗಳೇ ಅಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಜಿ ರಾಮಚಂದನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವಿಗೆ 1Kg ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗ ನೀಡಿದರು. ಎಂಜಿಆರ್(MGRಅವರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಯಲಲಿತಾ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ
ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು.ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು . ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ' ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಯಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಾಯಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಾಗಿ (Annasantarpane) ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು ರೂ. 30,000 ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಯಲಿತ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೊ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
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